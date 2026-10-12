Tomás Ullúa ganó la Maratón Rosa que organiza Atlético por LALCEC General Villegas (VIDEO)

Por tercer año consecutivo el clun Atlético Villegas junto a Lalcec y la Fundación Cargill realizan esta prueba atlética en beneficio de la filial local de la entidad que lucha contra el cáncer.

En esta oportunidad, con un marco de público intersante y una cantidad de inscriptos que superó a las anteriores, se corrió la ya tradicional Maratón Rosa por las calles de la ciudad.

El ganador de la geeral fue el villeguense Tomás Ullúa, que al cruzar la meta habló con Distrito Interior, no solamente del modo en que vivió la competencia, sino de su presente en el atletismo.