General Pinto tiene hoy la 1° Feria de las Colectividades (VIDEO)

La propuesta surge desde el Rotary Club local y se hizo extensiva a la comunidad, aunque la respuesta postiva le llegó desde los privados, que se sumaron, y hoy la hicieron posible.

Dos de los integrantes del club, Guillermo Castellani y Gustavo Tamburri, adelantaron de que se trataría esta nueva opción que existe desde hoy a las 11:30 horas en el playón del Parque de La Estación.

Los organizadores contaron que se destacará la gastronompia de al menos 6 países, danzas, y charlas con vecinos vinculados a diferentes países.

La idea es conocernos y descubrirnos como sociedad, indagando en las raíces y sembrando una semilla que con el devenir de los años puede ser una fiesta importante.

Hoy se da este primer paso que se extenderá hasta caer el día, y a pesar del clima, la 1° Fiesta d elas Colectividades está en marcha.