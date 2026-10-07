General Villegas: en todo el distrito más de 810 personas integran los 36 talleres deportivos activos

Desde la Secretaría de Deportes publicaron un relevo de la cantidad de participantes, de diferentes edades, en todo el Partido, que forman parte de los 36 talleres de diferentes disciplinas.

Zumba, Softbol, Vóley, Newcom, Yoga, Hockey Infantil, Atletismo PCD, Fútbol Infantil, Femenino y PCD, Gimnasia Aeróbica, Gimnasia Artística, Pelota Paleta, Pádel, Ajedrez Infantil, Juegos de Mesa para Adultos, Cestoball, Básquet +18, Pilates Matt, Kickboxing, Entrenamiento Funcional, Tenis de Mesa, Taller de Hábitos Saludables, Pentatlón, Sapo y Boxeo Infantil son algunas de las disciplinas que convocan a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, detallaron desde el área.

Por otra parte, y aunque no mencionado en el texto, entre las funciones a destacar de estas propuestas está la sociabilización, los hábitos saludables, la competencia, y también trabajo para los profesores.