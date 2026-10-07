Cuenta regresiva para la tercera Maratón Rosa de Atlético Villegas por Lalcec que se correrá este fin de semana (VIDEO)

En el marco de Octubre Rosa, mes dedicado a la prevención del cáncer de mama, el club Atlético Villegas, junto a la Fundación Cargill y Lalcec realizan por tercer año consecutivo la llamada Maratón Rosa.

Lo recaudado tiene como destino la contribución para los estudios requeridos para el control de mamas. Flori Del Valle, por Atlético y Martín Berón, por la empresa mencionada, hablaron con Distrito Interior, anticipando lo programado para el marco que tendrá el evento deportivo, y repasaron a los participantes, algunos puntos a tener en cuenta en cuanto a la inscripción, y otros a los que se le dio lugar a partir de sugerencias de los popios corredores: los puestos de hidratación.