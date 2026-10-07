Se esperan nuevas tormentas para el resto del día en el noroeste bonarense, algunas probablemente intensas

Rige el Alerta para nuestra zona; nivel Naranja para la mañana, y Amarillo para la tarde, de acuerdo a lo que establece el Serviio Meteorológico Nacional. En algunos casos, para el resto del día el nivel es Naranja.

Alerta para General Pinto

Alerta para General Villegas

Alerta por tormenta

Amarillo:

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Naranja:

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En cambio en el norte del Litoral los valores de precipitación acumulada podrán ser entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.