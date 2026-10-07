Ley Joaquín, la norma que fija medidas de seguridad para prevenir accidentes en espacios públicos y privados bonaerenses

Tras lo ocurrido en General Villegas ayer martes, y a pesar del impacto y profundo dolor que produce aún hoy en toda la comunidad, uno de los puntos que aparecen en la superficie es la seguridad tanto en estacios públicos como privados, donde se realizan diferentes actividades. Sin ánimos de particularizar, aunque inevitablemnte este caso haya sido el disparador, esta Ley, recientemente promulgada a partir de un caso similar al del gimnasio del club Eclipse, resulta determinante.

El proyecto de esta ley fue impulsado tras la muerte de Joaquín Gatto, un niño de 12 años de Ramos Mejía, que falleció durante un viaje en la localidad de Junín de los Andes, luego de que le cayera encima un arco de fútbol sin fijación al piso. Dicha tragedia impulsó el reclamo para regular controles estrictos de seguridad que prevengan accidentes y resguarden la integridad física de niños, niñas y adolescentes.

La norma, compuesta por 11 artículos, aplica tanto a espacios públicos como privados y dispone exigencias concretas de anclaje, contrapesos y protecciones acolchadas. Además, obliga a que quienes realicen los controles e inspecciones sean profesionales matriculados en la materia, que deberán realizar habilitaciones o certificaciones de aptitud técnica si se ven cumplidas las condiciones de seguridad.

Otro de sus aspectos claves es fijar un plazo máximo de un (1) año para que las instituciones adecuen dichas instalaciones desde la reglamentación, que podrá ser prorrogado por única vez por igual período. También determina que las autoridades de aplicación de la presente ley son los municipios bonaerenses, y son aquellos los que fiscalizarán y fijarán las multas y sanciones a las instituciones que incumplan con esta normativa.

A su vez, en su artículo 9 exige a las intendencias la realización de campañas de concientización y prevención sobre los riesgos que podrían generarse si no se aplican tales medidas de seguridad. Para garantizar una aplicación efectiva en todo el territorio provincial, las autoridades locales deberán coordinar estas acciones de trabajo articulado junto a organismos educativos, asociaciones deportivas y entidades intermedias.

Por último, se establece que las compañías de seguros que realicen las coberturas en dichos establecimientos, deberán exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas.

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