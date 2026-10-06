General Villegas: profundo pesar por el fallecimiento de una menor tras un accidente cuando practicaba deportes

El luctuoso hecho del que no se tienen demasiados detalles ocurrió esta mañana en el gimnasio del club Eclipse, cuando, al parecer, la niña de 8 años practicaba patín.

Al hospital ingresó en grave estado con un traumatismo de cráneo, por lo que se le practicó reanimación sin éxito.

Según los primeros datos habría golpeado con un arco de los utilizados para handball y/o fútbol de salón.

Dado la conmoción por lo ocurrido todas las actividades de la institución quedan sin efecto.