General Villegas: un sector céntrico se encuentra sin electricidad por obra

Los operarios de la contratista de Edén se encuentran trabajando sobre la calle Rivadavia, entee Arenales y San Martín.

La obra consiste en la ampliación del caudal eléctrico para un inmueble recientemente construido, en el que funcionarían locales comerciales.

A la cllcacion de un transformador se le suma el tendido de cables para alimentar el lugar.

Esta tarea demanda la inyerrupción del servicio eléctrico y corte de calles aledañas, por precausión.