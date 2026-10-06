General Villegas: un sector céntrico se encuentra sin electricidad por obra
Los operarios de la contratista de Edén se encuentran trabajando sobre la calle Rivadavia, entee Arenales y San Martín.
La obra consiste en la ampliación del caudal eléctrico para un inmueble recientemente construido, en el que funcionarían locales comerciales.
A la cllcacion de un transformador se le suma el tendido de cables para alimentar el lugar.
Esta tarea demanda la inyerrupción del servicio eléctrico y corte de calles aledañas, por precausión.