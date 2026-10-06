URGENTE: Policía de La Pampa y General Villegas llevan adelante dos allanamientos esta mañana

Desde las primeras horas de esta mañana personal de la Policía Comunal de General Villegas, el GTO y de la provincia de La Pampa, allanan dos domicilios en la ciudad cabecera.

Uno de los objetivos se encuentra en el barrio El Chaparral, el restante sobre calle Alvear, barrio Plan Federal.

Inicialmente los procedimientos estarían vinculados a hechos delictivos ocurridos en la vecina provincia, pero en la requisa, se secuestraron una moto con pedido de secuestros y partes de otra en la misma situación.