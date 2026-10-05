Paz Diumenjo, villeguense, participó como observadora internacional en las elecciones generales de Brasil

Paz, Comunicadora Política, nacida en General Villegas (en la foto de portada, la segunda desde la derecha, en la primera fila) , fue seleccionada e invitada por la organización internacional Worldwide Elections para integrar su misión de observación electoral en São Paulo, en el marco de las elecciones generales de Brasil.

Paz es comunicadora, estratega y docente. Hace diez años trabaja en gestión pública y consultoría política. En 2017 tuvo su primer vínculo con la Dirección Nacional Electoral (DINE), allí empezó su vínculo con la comunicación política y los procesos electorales. «MI primer contacto con una elección fue desde un centro de cómputos, donde pudo aprender que detrás de cada voto hay una enorme logística que casi nadie ve», describió en alguna oportunidad; lo que describió fue el inicio de un camino a recorrer en el que acaba de dar los primeros pasos en el ámito internacional.

Este domingo 4 de octubre, más de 150 millones de brasileños estuvieron habilitados para votar. El senador y candidato por el Partido Liberal (PL) se impuso en los comicios de este domingo, pero no le alcanzó para evitar el balotaje del próximo 25 de octubre.

Paz, al igual que el resto de los argentinos que formaron su grupo, concluyeron este mismo día la misión, por lo que no habría una nueva participación en la instancia siguiente.

Én la previa al acto eleccionario, Paz, que dialogó telefónicamente en FM Peregrina (92.9) el sábado en el programa Las Cosas por el Aire, que conduce Fernando Cisarello, comentó que la elección presidencial giraba en torno a la polarización entre el oficialismo y el bolsonarismo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca su reelección y un cuarto mandato, mientras que el expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado para competir, respalda la candidatura de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro (PL). Además de presidente y vicepresidente, se eligen gobernadores de los 27 estados, dos tercios del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputados y las legislaturas estaduales.

Finalmente, y conocido el resultado, Paz fue certera en el análisis, que fue más extenso, incluso, el tiempo al aire permitió conocer diferentes aspectos de la visión que le generó compartir con los brasileron los días previos a la elección, cosechando datos importantes como la visión que tienen de nuestro país, la política exterior, Milei, entre otros aspectos, que se puden conocer en el audio de la entrevista, publicada al pie de la nota.

Audio entrevista a Paz Diumenjo (en la previa a los comicios de Brasil)