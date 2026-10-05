El sábado un grupo perteneciente a Mujeres Entrelazadas, entre ellas su creadora, Daniela Specogna, realizaron el primer homenaje de este tipo a dos compañeras fallecidas recientemente, María Lujan Oddi, el 14 de abril de 2025 y Guadalupe Faundes, el 11 de mayo de 2026. En ambos casos se colocaron placas en sus tumbas en un sencillo acto en el que se hizo mención a cada resaltando sus valores en la vida y entereza en su lucha contra la enfermedad. «Nosotras sabemos lo que significa transitar este camino, sabemos de los miedos, de las esperas, de las lágrimas pero también de la fuerza, de la esperanza y sobre todo, de la importancia de no sentirnos solas.

Ustedes fueron parte de este entramado de mujeres que se acompañan, se sostienen y se abrazan aún en los momentos más difíciles.

Hoy dejamos estas placas como símbolo de nuestro cariño y de nuestra memoria. Porque creemos que mientras alguien sea recordado con amor, de alguna manera sigue estando presente», expresaron desde el grupo del que éstas dos mujeres fueron parte. Mujeres entrelazadas vio la luz en 2024 y desde entonces su presencia en la ciudad ha ido en aumento, tras llevar a cabo diferentes propuestas para concientizar acerca de la prevención yel valor del acompañamiento durante el tratamiento.

Alrededor de 50 integrantes son amplificadoras de sus acciones, las que cuentan en muchos casos con el acompañamiento de profesionales que disertan y realizan vaiosos aportes mediante charlas.

El punto de partida de esta organización, fue la publicación de una foto por parte de Daniela Specogna en la que rompió lo establecido acerca de esta enfermedad, enfrentando cualquier tabú o temor que pudiera exostit socialmente, de manera inconsciente o consciente; ese acto fue un mojón apartir del cual, no se maquilla, ni edulcora cualquier caso que se presente, por el contrario, con la crudeza de la realidad, pero con un denominador común: la empatía, que también puede llamarse amor.

Es importante destacar que Mujeres Entrela<adas no compite con LALCEC, la histótica entidad de lucha contra el cpancer, por el contrario, conviven y potencian, pero sobre todo comparten el mismo criterio de concientización acerca de la prevención. La diferencia más marcada es que Mujeres Entrelazadas aborda lo referido al cáncer de mama.

Para este mes, Octubre Rosa, en la comunidad hay decenas de actividades programadas de las que son parte varias instituciones, programas que están siendo difundidos en las redes sociales de los entes mencionados y medios de la ciudad.