Horas movidas para la Policía de General Pinto: el mismo delincuente cometió dos hechos delictivos, lograron aprehenderlo

Uno de los hechos correspondió a un hurto, ocurrido durante la madrugada, donde fue sustraída del interior de un domicilio una moto marca Guerrero G 110 cc. DL, la cual se encontraba sin los plásticos colocados.

Tras investigación llevada adelante por el personal del GTO (Grupo Táctico Operativo), se realizaron dos allanamientos en carácter de urgencia, que contó con la colaboración del CPR General Pinto, donde se procedió al secuestro de la motocicleta sustraída y de prendas de vestir relacionadas con los hechos investigados.

Paralelamente, se logró esclarecer un segundo hecho, caratulado “Violación de domicilio”, ocurrido en otra vivienda de la localidad, donde un masculino ingresó sin autorización y, al advertir la presencia de la moradora, se retiró del lugar saltando una medianera.

Como resultado general se logró establecer que el mismo sujeto, de General Pinto, 23 años, resultaba ser el autor de ambos hechos, procediéndose a su aprehensión, quedando a disposición de la Justicia.

Intervienen la UFIJ Nº 6 y el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial Junín, quienes dispusieron las medidas procesales correspondientes.