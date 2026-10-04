Llevaban de tiro una moto, cuando los quisieron identificar, atacaron a los policías

Dos adolescentes de 14 y 17 años caminaban remolcando una moto cuando la Policía se acercó a identificarlos.

En ese momentos los menores comenzaron a amenazar a los efectivos, intentando agregirlos.

Ante estavreacción fueron reducidos y conducidos a la comisaría donde permanecen a la espera de la decisión judicial.

La moto, una YBR 150 cc. fue secuestrada.

Interviene la UFI N° del fuero Penal Juveni, a cargo del Dr. Butti.