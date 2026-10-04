Volcó un automóvil con cuatro ocupantes, tres eran menores, entre General Villegas y Ameghino

Esta mañana un automóvil Peugeor 308, con cuatro ocupantes, tres menores y un mayor, volcó en el kilómetro 340 de la RN 188.

Las cuatro personas, todas de Ameghino, regresaban a esa ciudad cuando, por causas que se desconocen, terminaron en el préstamo, volcados.

Uno de ellos fue trasladado al hospital de General Villegas por cuestiones preventivas, los restantes, ilesos, permanecieron en el lugar.

En el lugar trabajó Bomberos, Policía Srguridad Vial y Policía Comunal de General Villegas.