Daniel Luques es el nuevo Jefe de Bomberos Voluntarios General Pinto

Tras la renuncia de Carlos Wiesner que culminó su mandato de unos cinco años, tras la renuncia, ocupa su cargo Daniel Luques (izq.)

El nuevo Jefe del Cuerpo Activo, tiene grado de Oficial Auxiliar de Dotación y 15 años de antigüedad en la institución, y estará acompañado como Segundo Jefe por Alexis Rodríguez, Ayudante Principal, quien lleva 10 años integrando el Cuerpo Activo.A Wiesner lo acompañó hasta el 30 de septiembre, Martín Chiarani, quien anteriormente había sido Jefe; Chiarani es actualmente el titular de Defensa Civil en el distrito.

Cabe destacar que amboas autoridades salientes, dejaron la Jefatura, pero continúan siendo parte del Cuerpo. En el caso de Carlos Wiesner, le restan 5 años para los 25 que se requieren para pasar al Cuerpo de Reserva.