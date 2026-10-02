IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: inexplicable, hamacas con candado

Este mediodía, en momentos que una madre se acercó a la plazoleta con juegos que se encuentra sobre la calle Lavalle y Fasciolo, junto a la Escuela Secundaria N° 11 de General Villegas, para recrear a su hijo, se llevó una gran sorpresa; como se observa, las hamacas estaban unidas por un candado e imposibilitadas de ser utilizadas.

Hasta el momento, nadie ha podido explicar la razón por las que se encuentran en esta condición. Lo más probable es que se trata de una broma de mal gusto, que de ser así, no debería repetirse.

Este espacio verde es utilizado a diario y con mucha frecuencia por personas de diferentes edades, lo que resulta común ver a niños, adolescentes y adultos, en muchos casos como grupos de amigos o familia, disfrutando del verde y los juegos.

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