General Villegas: acopian material para ampliar la red de gas, de manera privada, en un sector de la ciudad

Personal de la empresa Chimen Aike se encontraba esta mañana descargando y acopiando material, principalmente rollos de caños plásticos, que será utilizado en una nueva e importante ampliación de la red de gas que se realizará en un sector ubicado en las inmediaciones y frente al acceso Centenario.

Esta obra fue gestionada y su costo asumido en la totalidad por particulares, del mismo modo que ha sucediod en tres oportunidades anteriores.

En este caso se estima que unos 3.000 metros de caños serán distribuídos permitiendo que varias viviendas accedan a este servicio; para ello, los vecinos organizados acordaron el pago de la obra, previa gestión ante Camuzzi que habilitó la obra.

El lugar donde se encuentran los caños pertenece a una de ls personas que se verá beneficiada por la nueva red.

Hasta el momento estas acciones han sido únicamente privadas, dos han sido contratadas por un único vecino, y las restantes, en el barrio Compartir, cercano al estadio del club Atlético, cercano al hospital y este último, por varias personas que lograron un acuerdo y de ese modo avanzar.

Lo positivo para el resto de la comunidad

El hecho que se estén haciendo este tipo de trabajos en la red va acercándola a distintos puntos del égido urbano, permitiendo que otras personas tengan resuelto gran parte de la logística requerida para lograr el gas en la puerta de sus comercios o viviendas. Lo mismo, se estima, ocurre con el municipio en caso que decida avanzar con algún plan más comunitario, del que no han habido anuncios oficiales, pero se estaría trabajando en algún proyecto y gestionando financiación para llevarlo adelante.

Ante este panorama, el mecanismo mediante el cual se accede al gas natural está aceitándose lo que acelera los tiempos y agiliza los trámites, permitiendo que, contando con el dinero, no haya inconveniente ni demoras considerables.