César Julián: «Todo lo que la gente aporta regresa en mejoras para su atención» (VIDEO)

César Julián, Presidente d ela cooperadora del Hospital, entidad que adquirió la ambulancia, recordó que todo lo que se recauda y hace desde el ente, tiene por objeto el mejoramiento permanente de la atención en el nosocomio.

Julián a su vez habló de los proyectos en que se encuentran trabajando. Por sobre ello, remarcó la importancia de acciones como la que se concretó con la llegada de la ambulancia de última tecnología.