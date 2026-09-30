Zonal: la Municipalidad de Lincoln paga los salarios de septiembre en dos veces

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, anunció un esquema segmentado para el pago de los salarios municipales correspondiente a septiembre, al señalar que la situación económica general también repercute sobre las cuentas del distrito.

A través de un comunicado dirigido a los vecinos de Lincoln, el jefe comunal sostuvo que “el país atraviesa un momento muy difícil” y consideró que la actividad económica permanece estancada, mientras que el consumo registró una fuerte caída y los trabajadores con ingresos fijos y los jubilados se encuentran entre los sectores más afectados.

“Los salarios apenas alcanzan a emparejar la inflación y sufren el golpe de la actualización de tarifas y subas de precio”, expresó Serenal, quien vinculó ese escenario con la situación financiera del Municipio. En ese sentido, explicó que “el Distrito de Lincoln no es ajeno a esa realidad: nuestros ingresos se resienten y esto se refleja en la situación financiera del municipio”.

El gobierno municipal definió un esquema diferenciado para el pago de los salarios de septiembre. Según informó Serenal, este miércoles 30 de septiembre todos los empleados de planta cobrarán el ciento por ciento de sus haberes. En tanto, el 15 de octubre tendrán acreditado el saldo correspondiente a la Tarjeta Comprá local.

En el caso de la planta política, el pago se realizará en dos partes: una este miércoles y la segunda el 15 de octubre. El intendente remarcó que la decisión fue adoptada, según indicó, con el objetivo de sostener las prestaciones consideradas prioritarias para la comunidad. “Estamos tomando esta medida con absoluta responsabilidad y priorizando la atención de los servicios que son esenciales para toda la comunidad”, afirmó Serenal.

Entre las áreas mencionadas por el jefe comunal se encuentran la atención de la salud en el hospital, los centros barriales y las unidades sanitarias, además de la continuidad de los servicios públicos básicos, el mantenimiento de los caminos y las obras que consideró indispensables para el distrito.