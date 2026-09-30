General Villegas: dos hermanos fueron detenidos esta mañana en la vía pública

Personal de la Policía Comunal y el GTO cumplieron con dos arrestos hoy miércoles por la mañana.

Se trata de dos hermanos de 32 años quienes no comparecieron ante la justicia oportunamente al estar requeridos.

Ambos trabajan actualmente en el municipio, desempeñándose como recolectores. Esta mañana cumplían con sus tareas en la zona céntrica, uno de ellos sobre la calle Rivadavia, a la altura de una conocida librería y el otro en inmediaciones de la Parroquia cuando fueron interceptados y trasladados a la comisaría, puestos a disposición de la justicia.

Por averiguaciones, Distrito Interior pudo saber que hace cuatro años trabajan en el Estado local, en Servicios Urbanos, desde donde no hay quejas por su desempeño y conducta.

Acerca de la orden de detención, se debería a la no presentación ante la autoridad judicial por una serie de causas en su contra por Robo, Violación de Domicilio y otra.