Milenaria S.A. cede su legado a Kiara Automotora S.A.

Una nueva etapa comienza para la representación oficial de Chevrolet en la región, con la continuidad de un equipo, una trayectoria y una forma de trabajar construida durante más de 26 años.

Después de más de 26 años de trabajo, crecimiento y compromiso, Milenaria S.A. da paso a una nueva etapa y cede su legado a Kiara Automotora S.A., que asumirá la representación oficial de Chevrolet en la zona.

Este cambio representa una nueva identidad, pero no una ruptura con la historia construida durante todos estos años. La trayectoria, los valores y el compromiso que caracterizaron a Milenaria continúan formando parte de esta nueva etapa.

Kiara Automotora desarrollará sus actividades en las mismas instalaciones y junto al mismo equipo de colaboradores, dando continuidad a la atención y al vínculo construido con clientes, proveedores y toda la comunidad.

Un legado que continúa:

“El legado de Milenaria no se resume en un nombre o en un logotipo. Está presente en cada cliente que confió, en cada proveedor que acompañó, en cada colaborador que aportó su trabajo y en cada vínculo construido a lo largo de más de 26 años.

Por eso, esta nueva etapa tiene como punto de partida todo aquello que se construyó durante este recorrido: la experiencia, los vínculos, el equipo y una forma de trabajar basada en el compromiso y la cercanía”, señalaron desde la empresa.