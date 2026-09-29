Encontraron el cuerpo del quinto pescador desaparecido en Laguna del Monte, Guaminí

Luego de 16 días de intensa búsqueda, fue encontrado el cuerpo del quinto pescador que permanecía desaparecido tras el vuelco de una embarcación ocurrido el sábado 12 de septiembre en la Laguna del Monte, en el distrito de Guaminí. El hallazgo se produjo a unos 2.000 metros del lugar donde se hundió la lancha.

Según trascendió, el cuerpo fue localizado durante las tareas de rastrillaje desplegadas en el amplio espejo de agua, poniendo fin al operativo que se había extendido durante más de dos semanas.

La tragedia ocurrió cuando una embarcación en la que viajaban cinco personas dio una vuelta de campana y sus ocupantes terminaron en el agua.

En los días posteriores al accidente, los equipos de emergencia lograron recuperar los cuerpos de cuatro de los pescadores, mientras que la búsqueda del quinto ocupante continuó de manera ininterrumpida.

El operativo involucró a bomberos voluntarios, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y equipos especializados, además de embarcaciones y distintos recursos destinados a rastrillar tanto el espejo de agua como sectores de sus márgenes.

La magnitud de la Laguna del Monte y las dificultades propias de las tareas de búsqueda subacuática complicaron los trabajos y prolongaron el despliegue durante 16 días.

Finalmente, el hallazgo del quinto pescador permitió concluir las tareas de búsqueda, que habían movilizado a numerosos efectivos y recursos de distintos organismos.

El accidente conmocionó a Guaminí y a toda la región, mientras se aguardan los resultados de las actuaciones destinadas a establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el vuelco de la embarcación.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar cómo se desencadenó el trágico episodio. (Fuente: Radio del Parque, Casbas)