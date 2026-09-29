Un villeguense creó una APP gratuita para comunicarse en segundos con números de emergencias y útiles, de todo el distrito

Se trata de SOS, llamada así por cuestiones obvias. Esta nueva herramienta que hoy quedó habilitada fue creada por Fabián Rojas, desarrollador informático, que decidió brindar a la comunidad un acceso rápido, con proyección de crecimiento, a los números más requeridos y utilizados.

Inicialmente figuran los servicios de emergencias de la ciudad cabecera y algunas de las localidades del Partido, pero su idea es que allí se encuentren todos, incluso otros como farmacias, Delegaciones.

Recientemente tiene agregado un botón para compartir la APP y otro que permite saber cómo llegar a los Centros de Salud.

La idea es que los ciudadanos descarguen la Aplicación en su teléfono, la que les aparecerá como un ícono más y comiencen a usarla, incluso, entre las prestaciones se encuentra que se podrá llamar desde la APP facilitando el acceso, sin necesidad de tener que hacerlo de manera convencional.

Para descargar la APP ingesá en el siguiente link: https://sos.villegas.com.ar/