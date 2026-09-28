General Pinto: hasta el miércoles hay plazo para presentar impugnaciones, reclamos y observaciones sobre las casas a sortear

La Municipalidad informó que amplió el plazo hasta el miércoles 30 de septiembre para la presentación de impugnaciones, reclamos y observaciones sobre el listado de los aspirantes a participar del sorteo de viviendas previsto para el mes de octubre.

Cada escrito debe contar con los datos individuales de las personas interesadas y deberá presentarse en forma escrita en la Mesa de Entradas del municipio.

Si bien las causas de la prórroga no fueron informadas, se cree que dados los reclamos que, principalmente en redes sociales, se dan sobre quienes aparecen en las listas oficiales expuestas en el Salón Cultural, desde el Ejecutivo decidieron dar a los vecinos mayor tiempo para refrirse a aquellos casos en los que creen no corresponde la participación en los sorteos.

Sobre el particular, los concejales de la oposición realizaron un pedido para sesionar de manera extraordinaria, sin respuesta hasta el momento. No obstante, habrían recibido copia de un Decreto del intendente mediante el cual se convoca a los presidentes de todos los bloques a designar sus representantes para conformar una Comisión Evaluadora de todos los casos que pueden ser denunciados.