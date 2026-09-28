Neumáticos Villegas, el histórico distribuidor Fate, ya es un Nexen Point

La firma villeguense de la familia Albiero, hoy en manos de Marcelo Albiero, ubicada en la calle Sarmiento N° 343, cambió de color, literalmente.

Tras el cierre de la fábrica de neumáticos argentinos Fate, a la que representaban desde su inicio, Albiero se vio obligado al cambio que hoy experimenta.

Nexen Tire, neumáticos de origen asiático, eran comercializados con anterioridad en General Villegas debido a las demandas de ruedas, que la nacional no estaba pudiendo cumplir.

Este aspecto conectó a Neumáticos Villegas con la importadora permitiendo que hoy, dada la estructura con la que cuenta, y los más de 50 años de trayectoria, sea un centro de distribución de la reconocida marca, siendo un Nexen Point.

Los Nexen Points son centros de servicio y distribuidores autorizados de la marca surcoreana de neumáticos Nexen Tire. En estos locales oficiales encuentras personal especializado para el cambio de cubiertas y, en muchos de ellos, servicios mecánicos complementarios (alineación, balanceo, tren delantero).

Este cambio en su historia comercial es la causa por la que los clientes observaron en lo súltimos días cómo fueron cambiando los colores y gráfica de sus instalaciones, las que están en pleno proceso.

«Pronto estaremos identificados totalmente por la nueva marca», explicó Marcelo Albiero a Distrito Interior, poniendo énfasis en lo primordial, «todo aquello que ha hecho a Neumáticos Villegas una empresa reconocida, sigue intacto, con las mismas ganas y la misma responsabilidad».