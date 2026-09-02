Ameghino: Seis caballos murieron tras ingerir semillas curadas

Según publicó el sitio La Brújula, los caballos pertenecían a una persona que alquila el establecimiento donde se encontraban los animales. De acuerdo con la información recabada, el propietario de la quinta habría tirado semillas curadas para alimentar a los cerdos que se encontraban en el lugar.

En circunstancias que son motivo de investigación, los caballos habrían tenido acceso a esas semillas y, tras ingerirlas, comenzaron a presentar signos de intoxicación.Finalmente, los seis animales murieron.

El propietario de los caballos realizó la denuncia correspondiente, con el objetivo de dejar constancia de lo sucedido y que se puedan determinar las circunstancias en las que los animales tuvieron acceso a las semillas.

Además de la importante pérdida económica que representa la muerte de los seis caballos, el hecho generó un profundo impacto emocional en su propietario, quien perdió a los animales que estaban bajo su cuidado.

La situación quedó ahora en manos de las autoridades correspondientes, que deberán establecer cómo ocurrió el hecho y las eventuales responsabilidades que pudieran surgir.