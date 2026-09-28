Pádel: General Villegas se hizo grande en Junín

Anoche concluyó el torneo de cuarta división que se realizó en las instalaciones de Arena Pádel, un nuevo ocmplejo de cuatro canchas ubicado a metros de la RN 7, donde varias categorías, con jugadores, hombres y mujeres, de la zona compiieron en diferentes categorías.

En el caso de la cuarta categoría, los representantes de General Villegas, Federico Barbera (Pájaro) y Matías Cisarello, lograron el campeonato, al vencer a una pareja local en un duro partido que tuvo set de desempate; las aprejas se habían cruzado en la zona, y habían sido vencidos por los visitantes, en un, también, difícil partido.

La perla del fin de semana fue que Barbera y Cisarello fueron cuestionados por algunos de los participantes debido al nivel que presentaron, considerando, quienes reclamaron, que debían ser ascendidos a la categoría siguiente; sin embargo, el fiscal, y los organizadores, no dieron lugar en esta oportunidad.

Es para destacar el comportamiento de los rivales locales de la final, quienes no solamene mostraron un alto nivel, sino fueron sumamente respetuosos en todo momento a pesar de lo reñido del juego.

La pareja villeguense regresó con un nuevo triunfo en el historial como dupla, mientras que Barbera se acerca al campeonato número 70 en este deporte. Mañana, ambos, juagrán la final de esta categoría frente a Lumbreras y Pedraza en Eclipse.