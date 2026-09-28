Del 15/10 al 5/11 no se podrá realizar ningún tipo de trabajo o traslado dentro del cementerio de General Villegas

Desde el área de Expedición de la Municipalidad de General Villegas, se informa que, con motivo de la preparación de las instalaciones del cementerio Municipal para la celebración de la Misa por los Santos y Difuntos, prevista para el próximo 2 de noviembre, se establecerá una restricción temporal para la realización de determinados trabajos dentro del predio.

En este marco, desde el 15 de octubre hasta el 5 de noviembre inclusive no se podrán realizar trabajos en general, exhumaciones ni traslados dentro del cementerio municipal.

La medida tiene como objetivo permitir el desarrollo de las tareas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones y los espacios comunes, procurando que el cementerio se encuentre en las condiciones adecuadas para recibir a quienes se acerquen durante la conmemoración de los Santos y Difuntos.

Desde la Municipalidad se solicita a familiares y responsables de sepulturas tener en cuenta estas fechas y organizar con anticipación cualquier tarea que requiera realizarse dentro del cementerio.