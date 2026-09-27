Rotary General Pinto ya cuenta con el dinero para la compra del autobomba forestal, proviene de una subvención internacional (VIDEO)

Lo que demandó unos dos años de gestión hace apenas unas horas se concretó.

El Rotary de General Pinto recibió $ 110.000.000, unos USD 72.000 que forman parte de una subvención internacional proveniente de Alemania que tiene como destino la compra de un autobomba forestal, fabricada para tal fin, para los bomberos voluntarios de General Pinto.

Esta es una de las necesidades prioritarias del cuartel, teniendo en cuenta que la mayoría de los servicios, especialmente en los meses de verano, son incendios forestales, que en realidad, pro las características de nuestra zona son en el campo.

Hasta el momento los bomberos cuentan con autobombas adaptados, pero no con la sprestaciones específicas, esto, si bien no es un impedimento, no tiene la versatilidad que se requiere para los terrenos en los que se trabaja.

A lo largo del tiempo indicado, hubo momentos en que todo quedaría en muy buenas intenciones, sin embargo, hoy es una realizad que está a punto de materializarse.

El dinero ya está depositado en cuenta; solo resta elegir la unidad. Distrito Interior fue testigo del momento en que las autoridades de la Comisión bomberis recibía la noticia.

Por otra parte, cabe destacar que Rotary se reúne semanalmente en la sede de bomberos, cedida gentilmente. Esto sucederá hasta que Rotary concluya l aobra de su casa propia, en la cual están trabajaando para acondicionarla y remodelarla, tras recibir el inmueble d emanos de la ex comisión de la Sociedad de Fomento Rufino Tibaldi (informada oportunamente).

Los entrevistados son Guillermo Castellani, presidente, Mariano Urruchuaga, tesorero y Gustavo Vercellone, servicio Internacional de Rotary.