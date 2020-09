Campana sobre el encuentro con concejales opositores: “nosotros acá no tenemos que tener grieta”

El Intendente Eduardo Campana mantuvo este miércoles por la mañana una reunión con los concejales de los bloques opositores en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal.

“La idea es que si no trabajamos juntos y lo hacemos así entre todos no crecemos en General Villegas, nosotros acá no tenemos que tener grieta”, aseguró Campana.

El encuentro se realizó ante el pedido que habían realizado los ediles para interiorizarse de la Emergencia Sanitaria por Coronavirus. “Los concejales saben que tienen las puertas abiertas de nuestro gobierno, nos habían pedido la reunión y fue muy positiva porque les dimos a conocer respecto a la situación de Pandemia, cómo la sobrellevamos y ante estos casos positivos que tenemos en el Distrito, cómo se controlaban a los vecinos que permanecen en cuarentena y cuántos casos fueron tratados y fundamentalmente con la infraestructura que contamos en nuestro sistema sanitario”, explicó el Intendente. Asimismo añadió que “por supuesto aceptamos las sugerencias propuestas, sobre todo para sumar en esta situación”. También destacó la relación entre Provincia y Nación y dio a conocer la rigurosidad a la hora de aprobar protocolos y el respeto a los mismos. Y concluyó: “Lo importante es llevar un mensaje en común muy claro a toda la sociedad y es que debemos cuidarnos todos y fundamentalmente nos va a ir bien y vamos a poder sobrellevar la situación si nos cuidamos, si mantenemos el aislamiento y distanciamiento social y los ejemplos claros son las personas que se auto aislaron como los pacientes de Cañada Seca que tuvieron contactos con casos positivos en Rufino.”



