General Villegas: cuatro motos secuestradas por ruidos molestos

Este sábado la Policía Comunal y el GTO con el acompañamiento de personal de los destacamentos y distritos limítrofes, además de Policía de Seguridad Vial y CPR, dieron cumplimiento a cinco órdenes de allanamientos en diferentes puntos de la ciudad por infracción a la Ordenanza de ruidos molestos, que fueron otorgadas.por.el Juez de Faltas, Dr. Martín Leiva, tras las actuaciones que incluyeron las cámaras del Centro de Monitoreo y los operstivos de rutina en los que interviene Policía y la GUM.

En esta oportunidad se lograron secuetrar 4 motos, Honda Tornado 250 cc, Guerrero 110 cc, Motomel 110 cc, y una más a la que se le pudo determinar la marca. Los rodados, carentes de chapa patente y escapse reformados.