IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: piedras descargadas en la calle Los Alerces la ocupan casi en su totalidad, precaución

«En la calle Los Alerces, barrio El Progreso) hoy descargaron un camión de piedras que ocupan más de la mitad de la calle, ya varios autos casi se lo chocan», advierte la lectora que envió la imagen al 3388 672080 (WhatsApp directo con Distrito Interior).

La carga, como se aprecia a la distancia en la foto, carece de señalización representsndo una verdadera trampa para quienes circulen.

Se recomienda precausión, al tiempo que se solicita la debida señalozación a fin de evitar accidentes.