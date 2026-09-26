Maricel Coronel renovó como Presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de General Villegas

Esta noche se realizó la Asamblea mediante la cual se renueva parcialmente la Comisión, precisamente el Presidente, siendo reelecta para un nuevo período, la actual, Maricel Coronel.

En los próximos días, la autoridad dará a conocer quienes la acompañaran en esta nueva etapa de dos años, tras haber cumplido con el mismo período.

Cabe destacar que Maricel Coronel es la primera mujer en la historia cincuentenaria de Bomberos Voluntarios en ocupar este lugar.

Su vice presidente será Gustavo Islas.

Entre los desafíos que les espera para los próximos días, está la realización de una nueva Peña de Bomberos, confirmada para el sábado 10 de octubre en el SUM.