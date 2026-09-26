General Villegas: Gisela Bollini dejaría la Secretaría de Hacienda

La funcionaria a cargo de la Secretaría de Hacienda y Presupuesto ocuparía el cargo hasta el próximo 30 de septiembre.

Bollini, con domicilio en Tres Algarrobos es una de las funcionarias con ayor tiempo dentro de la Gestión Alegre, tanto, que es una, si no la única, que sobrevivió, hasta el momento, al cambio de gobierno en 2023, ya que ocupaba el mismo cargo durante le intendencia del Dr. Eduardo Campana.

Si bien su desvinculación sería inminente y de esto se viene oyendo desde hace un tiempo, es inevitable que genere sorpresa en cierta forma.

No hay hasta el momento un nombre para su reemplazo, como tampoco precisiones acerca del destino del área, que anteriormente fue Secretaría de Gobierno y Hacienda; si ello sucediera, Valeria Iglesias ampliaría su ingerencia en la Gestión, teniendo bajo su órbita los números del municipio.

Por el momento, este es un dato surgido en las últimas horas que hasta el momento no tiene confirmación oficial.

De concretarse, con este movimiento el Gabinete habría sido renovado prácticamente en su totalidad, aunque algunos de los funcionarios que ocuparon lugares preponderantes dentro del mismo mantienen su vínculo laboral con el Estado local de manera freelance.