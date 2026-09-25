Necesito contarte, el libro de Patricia Bargero que reafirma su unión con Puig y General Villegas

En octubre, presentan un libro que tiene tres grandes protagonistas:Manuel Puig, Patricia Bargero y General Villegas.

La editorial Siglo, describe en su gacetilla que Patricia Bargero quedó cuadripléjica en un accidente que tuvo un mes antes de casarse cuando volvía de Bunge manejando el auto de su padre. Tras su rehabilitación se encontró por primera vez con la literatura de Manuel Puig y sintió que su vida cambiaba para siempre por segunda vez. No se trataba sólo de ficción, no podía serlo viviendo en esa ciudad. Pero Patricia se enamoró de su obra y, al hacerlo, encontró un destino. Buscó restablecer los lazos de Villegas con Puig y se propuso difundir su literatura. Organizó actividades y talleres, trabajó con estudiantes y nuevas generaciones de lectores y se convirtió en una de sus principales divulgadoras locales. Durante más de veinte años coordinó Puig en Acción, un programa cultural que organizó encuentros, talleres, espectáculos y congregó a expertos puigueanos de Argentina y del mundo.

Patricia Bargero y Graciela Goldchluk frente a la casa natal de Manuel Puig. . Fotograma de Regreso a Coronel Vallejos

En una entrevista, Patricia lo explica así: «Si se sigue creyendo que él era un resentido, se me puede considerar a mí también una resentida que mira desde su silla de ruedas a los bípedos que siguen viviendo su vida felices. Quienes prefieran el lado melodramático pueden verme como la pobre tullida tratando de hacerse un espacio en el pueblo. Y a quien le guste lo rimbombante puede decir que le debo mi feminismo y mi conciencia social a Puig. Lo único que yo sé es que solamente reconociendo cuánto hay de sus libros en nosotros podremos comprendernos y transformar el Villegas que habitamos y que yo sigo eligiendo para vivir porque es el lugar donde puedo trabajar, puedo soñar y puedo además reírme mucho de mí misma» .

Necesito contarte es una larga carta de amor a un escritor, a su mundo, a sus personajes y una intervención contra la cultura hipócrita y machista que el mismo Puig denunció magistralmente en sus novelas. Es la biografía de los primeros años de Manuel entretejida con la autobiografía de Patricia en una conversación entrañable.

Pero además este libro llegó a Sigilo gracias a un escritor y editor que amamos, Juan Forn, quien conoció a Patricia a través del documental Regreso a Coronel Vallejos (2017), de Carlos Castro, en el que se reconstruye la histórica enemistad de Puig con su pueblo natal. Cuando Juan Forn lo vio, viajó a Villegas con la intención de conocer a Patricia. De ese encuentro nace la idea de este libro, que le encarga para la colección Rara Avis que él dirigía. Anticipándose, le dedica a Patricia y a su historia una de sus hermosas columnas de los viernes. Lamentablemente, Forn no llega a publicarlo. Patricia se lo envía pocos meses antes de su muerte.

Necesito contarte es una rara avis en todos los sentidos. Biografía de la juventud de Puig, autobiografía de Patricia, reconstrucción de los equívocos y prejuicios que dieron origen a la enemistad de un pueblo con su autor más importante y homenaje en clave feminista a una literatura, estas 25 cartas dirigidas a Manuel, a sus parientes y a sus personajes de ficción son un testimonio de compromiso político y de amor literario a uno de nuestros autores más queridos.