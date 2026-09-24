General Villegas: bicicleta en contramano provocó choque con moto en una esquina con semáforo

Esta tarde al caer el día, una bicicleta que circulaba por la vereda y en sentido contrario al de circulación de la calle Pueyrredón, bajó sorpresivamente a la calle siendo embestida por una moto que transitaba por Rivadavia.

Producto del impacto, la joven ciclista fue trasladada al hospital con golpes, motivo por el que ambos rodados permanecen en el lugar transcurrido un importante lapso.

Esta esquina recuperó hace unos dias el semáforo que ordena el tránsito. En este caso, no quedaron dudas a la mecánica de lo ocurrido.