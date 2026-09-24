Médico del hospital fue amenazado con un arma blanca por un paciente en la guardia

El hecho ocurrió esta mañana en el sector de la guardia del nosocomio. A raíz de un llamado a la comisaría alertando por lo que ocurría, personal de la Policía Comunal y el GTO intervino, aprehendiendo al atacante.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas por Distrito Interior, el paciente ingresó al consultorio filmando con un celular, por lo que el médico le solicitó que cesara con la cuestión. Este pedido violentó al hombre que sacó de entre sus prendas un cuchillo verigero (el que aparece en la portada) amenazando al profesional.

Una vez reducido, fue conducido a la comisaría local a la espera de la decisión de la autoridad judicial interviniente.

No fueron precisados los motivos por los que el concurrente al hospital ingresó filmando.