Cuatro mascotas perecieron en un incendio ocurrido hoy en General Villegas

Esta madrugada los bomberos voluntarios acudieron con dos dotaciones a un domicilio ubicado sobre la calle Pedro Satragno del barrio Bonito, ante el incendio en el interior de una casa.

A su arribo el foco estaba declarado en una de las habitaciones donde dormía una mujer, al parecer la única ocupante en ese momento, que pudo salir por sus propios medios, cerrando la puerta; acción que, destacó el segundo jefe del Cuerpo Activo, Cristian Irusta, es lo que corresponde en estas situaciones.

Tras el trabajo de los voluntarios el fuego pudo ser controlado, pero no evitaron la destrucción del secotr mencionado.

El resto de la vivienda se vio invadida por el intenso humo, y producto de ello, murieron las cuatro mascotas que quedaron en el interior, dos perros y dos gatos, de acuerdo a lo referido por el mencionado.

A su vez comentó que no pudieron determinar la causa que originó el siniestro. (Imagen meramente ilustrativa)