General Villegas: principio de incendio en una vivienda

Cerca de las 23 horas los bomberos intervinieron en una vivienda ubicada en la calle Constantino Gómez y Estrada por un principio de incendio.

La causa, una falla en la knstalacion eléctrica habría provocado un cortocircuito y posterior incendio en una llave térmica.

Lo sucedido no habría revestido gravedad y en pocos minutos la situación pudo ser controlada.

Al momento de sonar la sirena se produjo un importante apagón en la ciudad, pero el llamado de bomberos no estuvo relacionado con el corte de energía (ver nota aparte).