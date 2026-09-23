Se reactivó la obra de las 34 viviendas sociales en Germania

Este martes se observó movimiento en las obra de las 34 viviendas sociales de la localidad de Germania, tras una larga espera.

Las unidades habitacionales quedaron en pausa desde el año 2024, corriendo la misma suerte que el resto de las que se construían en en la ciudad cabecera.

Tiempo atrás, en el marco de la entrega de las 22 viviendas de Iriarte, el intendente Fernando Rodríguez había anticipado que se estaba cerca de la toma de poseción de las 108 viviendas de Nación, lo que sucedió recientemente, permitiendo el anuncio del sorteo de las mismas, junto a 21 más de Provincia en Pinto. A ello había sumado las gestiones para reactivar las de Germania.

De acuerdo a los primeros datos, el movimiento mayor se observará en el transcurso de la semana en que comenzará a acopiarse el material y avanzará la construcción de los inmuebles.