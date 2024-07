Le incendiaron 120 rollos de pasto en su campo: «No se que hacer, pero hay que seguir, no queda otra» (VIDEO)

Pedro Schroh y su familia fueron ayer víctimas del incendio intencional de los rollos de pasto que se encontraban en el interior del predio, el mismo en el que ellos viven actualmente, ubicado en la Ruta 188 y acceso a General Villegas, por Chassaing Sur.

Fueron en total unas 120 unidades, o más, que ardieron por completo. El incendio fue advertido alrededor de las 16.30 hs. y se extendió por varias horas, debiendo trabajar los bomberos con cuatro unidades, tres de las cuales fueron autobombas y una unidad forestal, con as de 12 voluntarios.

Distrito Interior que llegó hasta el lugar entrevistó al damnificado quien dio detalles de lo ocurrido y la odisea que les significa lidiar con las personas que de manera permanente invaden su propiedad privada, quienes les han robado los alambres, las varillas y hasta una tranquera que fue trozada para utilizar como leña.

Cansado de esa situación y conmovido por lo que estaba ocurriendo, Schroh dijo ya no saber qué hacer para evitar, incluso los enfrentamientos que pedirle a los intrusos, menores y mayores, significan; de hecho ayer en momentos en que ardían los rollos debió intervenir la Policía porque algunas de las personas que habían ingresado reaccionaron de manera hostil ante el pedido de que se retiren.

La pérdida en términos económicos es muy importante; cada rollo tiene un costo de $ 50.000.

La familia Schroh que tiene su campo frente a un barrio periférico, el que se formó posteriormente a que el establecimiento rural fuera adquirido por ellos, no cultiva la tierra, ni produce ganadería, dada la situación; la elaboración de los rollos de alfalfa, tal este caso, se hacen para evitar las aplicaciones de fitosanitarios que por ordenanza no pueden realizar por la distancia entre la tierra y los vecinos.

Días pasados mientras una persona recogía los rollos recibió un piedrazo en uno de los vidrios de la cabina del tractor que le produjo heridas, comentó graficando lo difícil que les resulta convivir con esta realidad.

Si bien no responsabilizó a nadie en particular, ni indicó que fuera alguien del barrio quien provocó el incendio, sí aseguró que por esta razón, expresó en más de una oportunidad, que ya no saben qué más hacer (para poder producir tranquilos y sin conflictos de este tipo).