Vecinos manifestaron preocupación por la vuelta de las juntadas donde apuñalaron a un joven en el mes de agosto

Sobre el fin de semana vecinos de las inmediaciones del CAPS y la Capilla Nuestra Señora de Luján, en el barrio La Trocha observaron nuevamente la junta de jovenes en el mismo lugar donde en los primeros días del mes de agosto fue asesinado Kevin Surbano.

Desde ocurrido el hecho, por el que hay una persona detenida, pero aún así la familia pide justicia, no se habpian reportado movimiento similares.

Quienes mantuvieron contacto con Distrito Interior, manifestaron su preocupación ante la misma situación, que insistieron, genera inconvenientes en el barrio, ademas de desmanes y molestias a quienes circulan pro el lugar, especialmente los fines de semana y por las noches.

Por otra parte, remarcaron que cerca del lugar, sin precisar la ubicación exacta, hay un lugar que expende bebidas alcohólicas durante toda la noche, lo que aumenta la problemática.

Los vecinos también precisaron que han dado aviso a la Policía y Guardia Urbana cada vez que observaron estos movimientos.

Móvil de la GUM atacado y dañado

En las inmediaciones de las calles Salta y Monte Santiago, en la noche del viernes un móvil de la Guardia Urbana sufrió la rotura de la luneta trasera mientras transitaba por el barrio realizando una recorrida de rutina.

Hasta el momento no se habría podido precisar desde dónde fue arrojado el elemento con el que produjeron el daño.