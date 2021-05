«Mi hermano no va a descansar en paz hasta que el hundimiento del Gral. Belgrano se declare crimen de guerra» (VIDEO)

El hermano de Fabián de Fabián Siri, habló con Distrito Interior luego de la colocación de la ofrenda floral en honor a los 323 héroes fallecidos en el hundimiento del ARA Gral. Belgrano.

Cada 2 de mayo Paula Lezna, la mamá de Fabián, Cabo post mortem, y Luis participan del acto central que se realiza en la Base Naval Puerto Belgrano; este año y el anterior dada la pandemia el homenjae fue local.

Llamó la atención que Paula y Luis solamente estuvieran en compañía de un vecino que circunstancialmente pasaba por el lugar, un ex compañero de escuela de Luis, a quién le agradeció el gesto, que dudó en acercarse al principio y finalmente lo hizo; él fue quien les tomó las fotos con las que el propio Luis Siri realizó publicaciones alusivas en sus redes sociales.

La importancia de la fecha no pasó desapercibida luego del impacto de esa imagen registrada en la mañana de este domingo, como tampoco sucede con el profundo pesar de toda la familia de Fabián.

«Lo que nos asusta es el ruido del silencio, porque uno se siente muy solo, no estoy pidiendo con eso que vaya a gente a acompañar, para nada, pero uno se siente muy solo en esto.

Nosotros tenemos un héroe en Villegas, ero también tenemos unos cuantos sobrevivientes, todos merecen su recuerdo su honor.

Mi hermano no va a descansar en paz hasta que el hundimiento del crucero no se declare crimen de guerra, cosa que no ha hecho ningún presidente que ha estado hasta ahora. Nadie quiere hacer nada por el crucero», sostuvo.

El año pasado para esta fecha Luis estuvo con su hija en la Plazoleta, Paula no salió de la casa por el Covid.

«Un día como hoy, todos somos grandes, todos nos cuidamos, todos estamos con barbijos, no es que vamos a buscar el virus, se puede hacer un acto tranquilamente.

Sentimos una soledad absoluta, pasaban autos, motos, la gente esta en sus cosas. Tenemos un héroe en Villegas, respetemoslo como se debe. No estamos exigiendo nada, pero nos sentimos muy solos», insistió.