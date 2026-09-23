Este miércoles el camino real entre Santa Regina y Cañada Seca permanecerá cortado por la mañana

Así fue informado por la Cooperativa Vial. El tramo afectado es el comprendido desde el Puesto de Rica hasta el camino a San José, en el camino real entre ambas localidades del distrito de General Villegas.

El horario del corte es de 7:30 a 12 horas.

Se solicita a los usuarios evitar circular por dicho tramo durante el horario indicado y tomar las precausiones y previsiones necesarias.

Las tareas previstas son el levantamiento de la traza para la posterior colocación de mejorado.