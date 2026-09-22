Habló El Indio Pampa de su salud: diálisis y pérdida de la vista, viviéndolo con determinación (VIDEO)

Julio César Ibarra, el popular animador conocido como El Indio Pampa decidió hablar de la situación que le toca enfrentar a partir de la deabetes que padece desde hace varios años.

Admite que le faltó disciplina en el cuidado y hoy enfrenta las consecuencias.

Contó que un médico especialista en ojos le diagnosticó un cuadro irreversible, sin embargo, coincide con el inicio del tratamiento mediante diálisis, no perdió del todo la vista, y aunque cauto, muy cauto, apela a que puede haber un error humano en la apreciación del profesional.

Se permite bromear en algunos momentos, y si bien no está resignado, acepta por lo que transita.

De General Villegas se fue hace años, por trabajo, en busca de un sueño que cumplió, hoy regresó como no esperaba; acompañado por los afectos familiares directos, proyecta continuar vinculado a los medios, en la medida de lo posible, y no claudica.