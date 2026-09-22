Nueva locación para los hermanos Carenzo, compran y venden vehículos en la misma proporción (VIDEO)

Este domingo la firma de los hermanos Adrián y Gabriel Carenzo exhibieron, ofrecieron y vendieron vehículos en un nuevo lugar en el que hasta el momento lo utilizaban como garage, sobre la calle Belgrano, una de las arterias del circuito céntrico (estacionamiento de Bin).

La particularidad que los distingue, a demás de su impronta a la hora de vender, es que lo hacen en horarios y días fuera de lo común, como fue este domingo, alrededor de las 21 horas, momento de la nota en que aún continuaban atendiendo clientes.

Esta charla fue oportuna para recordar que además de vender, ofrecen comprar unidades, dado que la rotación lograda les exige buscar vehículos en la zona; «pagamos de contado», aseguraron acrarando que «buscamos precios razonables procurando que sea negocio para todos», concluyeron apelando a la sinceridad.