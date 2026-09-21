La última entrevista de Carlos Alonso en General Villegas: «Da gusto que mis obras hayan encontrado un destino así» (VIDEO)

El artista que falleció hoy a los 97 años en Unquillo, Córdoba, donde residía desde hacía años, estuvo ligado a General Villegas por su obra y sus amistades entrañables.

Carlos Alonso llegó a General Villegas en 1964 para trabajar en las ilustraciones de La guerra al malón, inspirada en el libro del Comandante Manuel Prado. En esa estadía produjo una serie de 45 obras que desde hace unos años forman parte del patrimonio cultural local y se encuentran en el Museo Municipal de Bellas Artes que lleva su nombre.

Para su inauguración en el año 2017, Alonso no pudo estar presente, pero sí lo hizo su hija, también sus amistades locales, pero al año siguiente, recuperado de lo que había sido una intervención quirúrgica, visitó General Villegas, donde hubouna gala en el teatro Español y yn acto por su obra en el propio museo.

En esa oportunidad fue entrevistado por el entonces canal local (Cablevisión) donde hizo referencia a sus cuadros, a su vínculo con la ciudad, al arte, la pintura particularmente, lo que representa una guerra, sin mencionar la pérdida que significó el Proceso en su hitoria personal. También dio su opinión acerca del edificio identificado con su nombre y su rol en la sociedad, y no ocultó su felicidad (sic) al ver el lugar que había encontrado su obra en General Villegas.

Carlos Alonso visitó nuestra ciudad por última vez el 29 de diciembre de 2018.