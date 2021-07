La Cooperativa Vial volvió a anunciar la suspensión de los trabajos en caminos rurales

Tiempo atrás la Cooperativa había anunciado la reducción de los trabajos en los caminos a los tramos de extrema necesidad dada la demora en el pago de fondos por parte de la Municipalidad.

La situación, reconocida por el intendente oportunamente, fue resulta; sin embargo este jueves volvió a producirse el mismo inconveniente con las consecuencias del caso.

«A la fecha, debemos comunicarles que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para llevar adelante dichos trabajos y lograr que la Municipalidad de General Villegas, dentro de las posibilidades dadas por el contexto, transfiera los fondos. Pero hoy no tenemos otra alternativa mas que SUSPENDER LOS TRABAJOS, ya que no podemos afrontar el costo de los mismos y no hemos recibido los fondos recaudados por la Tasa Vial.

Estaremos informando en cuanto se normalice la situacion financiera de la cooperativa, esperamos sea pronto», publicaron en el perfil del entre del norte del distrito.

