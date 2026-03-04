ESPACIO SOLICITADO – AMEGHINO: víctima de robo millonario en agencia de autos reclama a las autoridades (VIDEO)

Agustín Rebagliati, de Ameghino no dudó en hacer público lo que considera una injusticia o error de la justicia al declarar nulos los allanamientos que permitieron el secuestro de elementos que habrían permitido esclarecer y dar con los autores del robo a su agencia de autos ubicada frente a la Plaza Principal de la vecina ciudad.

El hecho ocurrió a finales de 2025 y tras la feria judicial de 2026 se declaró la nulidad de lo actuado por parte de la Policía de Ameghino.

El empresario acusa directamente al Intendente, al Secretario de Seguridad y al comisario de no dar la cara ante esta situación.

Con un video en el que se lo ve quitándose una cinta de la boca, asegurando que a pesar de que quieren callar, se manifiesta públicamente, incluso, se dirige sobre el final al propio presidente de la Nación.

Tras la explicación el propio Agustín Rebagliati, DNI 37.560.834, solicitó a Distrito Interior la publicación de este video asumiendo las responsabilidades del caso.