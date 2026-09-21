General Villegas: «Sabemos quien la tiene pero no pudimos recuperarla todavía»

El viernes entre la 1:30 y 3:45 la moto Zanella ZB 110 cc. fue robada de la Escuel Técnica.

El adolescente que se movilizaba en ella, había concurrido a sus clases de taller en el establecimiento educativo ubicado en el ingreso principal a la ciudad y al salir notó que el rodado no estaba.

Luego de radicar la denuncia, la familia damnificada inició averiguaciones por su cuenta que le permitieron obtener la identidad del ladrón, incluso contarían con imágenes de éste a bordo de la moto a la que le faltan algunas partes, como ocurre con este tipo de sustracciones.

Consultada la madre de la víctima, contóa a Distrito Interior que hasta el momento no han surgido novedades, más allá de la información con la que cuentan; según refirió no se habría otorgado aún laorden de allanamiento que permitiría ir por el rodado.

Comentó también que habitualmente su hijo dejaba la moto estacionada en la vereda de la firma Arbas Hermanos, como lo hace buena parte d elos concurrentes, pero dado que sus compañerosla estacionana en el colegio, decidió hacer lo mismo.